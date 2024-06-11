Ticaret satış hacmi belli oldu

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %19,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %4,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %10,2 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %4,6 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,8 AZALDI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %4,7 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,8 azaldı.