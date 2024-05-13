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Ticaret satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi yıllık %10,5 arttı, perakende satış hacmi yıllık %19,4 arttı.

13.05.2024 - 11:04 |
Ticaret satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %19,4 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %3,0 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK AYNI KALDI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

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