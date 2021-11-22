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TL zorunlu karşılıklarda faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

22.11.2021 - 07:23 |
TL zorunlu karşılıklarda faiz indirimi

TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Ekim 2021 ile 17 Kasım 2021 tarihleri arasında yüzde 10,50 olarak uygulanan faiz oranı 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde yüzde 9,50 olarak uygulanmaya başlandı.

Açıklamada, "18.11.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %9,5 ile %15 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." denildi.

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