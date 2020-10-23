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23.10.2020 - 07:07 |

TMSF duyurdu! Satılıyorlar...

TMSF, "Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF duyurdu! Satılıyorlar...
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için muhammen bedel 23 milyon 125 bin TL olarak belirlendi. İhale 8 Aralık 2020 saat 11.00'de yapılacak.

"Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için belirlenen muhammen bedel 15,8 milyon TL olurken, ihale 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek.

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