Tokyo borsası düşüşle kapandı

Nikkei Hisse Senedi Endeksi %0,3 düşüşle 38363,61'e geriledi. 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi %0,725'te sabit kalırken, 30 yıllık getiri 3 baz puan düşüşle %1,745'e geriledi.

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Yatırımcılar kazanç sezonu sona erdiği için ekonomik verilere ve bunların para politikası üzerindeki etkilerine odaklanıyor.