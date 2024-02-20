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Tokyo borsası düşüşle kapandı

Japon hisse senetleri gösterge endeksin 34 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bir miktar kar alımının başlamasıyla finans hisseleri ve ticaret şirketlerindeki düşüşlerin etkisiyle hafif düşüşle kapandı.

20.02.2024 - 10:57 | | Foreks Haber
Tokyo borsası düşüşle kapandı

Nikkei Hisse Senedi Endeksi %0,3 düşüşle 38363,61'e geriledi. 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi %0,725'te sabit kalırken, 30 yıllık getiri 3 baz puan düşüşle %1,745'e geriledi.

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Yatırımcılar kazanç sezonu sona erdiği için ekonomik verilere ve bunların para politikası üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

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