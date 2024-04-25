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Uzmanpara Toyota'nın satışları ilk kez 10 milyonu aştı
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Toyota'nın satışları ilk kez 10 milyonu aştı

Toyota Motor, 31 Mart'ta sona eren yılda küresel satışlarının ve üretiminin rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

25.04.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Toyota'nın satışları ilk kez 10 milyonu aştı

Toyota'nın sadece ana şirkete ait küresel satışları bir önceki yıla göre %7,3 artışla 10,31 milyon adede yükselerek ilk kez 10 milyon sınırını aşarken, üretimi de bir önceki yıla göre %9,2 artışla 9,97 milyon adede ulaştı.

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Ancak hacim bakımından dünyanın en büyük otomobil üreticisi, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki şiddetli rekabet nedeniyle Mart ayında satışlarının ve üretiminin düştüğünü gördü.

Toyota'nın Mart ayındaki küresel satışları bir önceki yıla göre %2,1 düşüşle 897.251 adede, üretimi ise %10,3 düşüşle 807.026 adede geriledi.

Mart ayına kadar olan yılda küresel bataryalı elektrikli araç satışları üç kattan fazla artarak 116.654 adede ulaştı.

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