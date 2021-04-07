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Trump, 300 sıra geriye düştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla yaşanan kayıp nedeniyle Forbes milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştüğü belirtildi.

07.04.2021 - 06:58 | | AA
Trump, 300 sıra geriye düştü

Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes’a göre, Trump, yaklaşık 2,4 milyar dolar servet ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında 1299'uncu sırada yer aldı. 

Trump’ın geçen yıl 1001. sırada bulunduğuna, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.

Forbes’ın kayıtlarına göre, Trump, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3,5 milyar dolar civarındaydı.

Başkanlığı döneminde kendi işleriyle ilgilenememesinin yanı sıra özellikle Mart 2020'de ülke gündemine giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Trump’ın hotel, kumarhane ve ofis kiralama işleri büyük yara aldı.

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