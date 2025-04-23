Trump, Powell'ı kovma niyetinde değil

Trump, Powell'ı 2017 yılında Fed Başkanı olarak aday göstermiş ancak o tarihten bu yana Powell ile ters düşmüştü.

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Trump yeni SEC Başkanı'nın yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Powell'ın faiz oranlarını düşürme fikri konusunda biraz daha aktif olduğunu görmek isterim. Faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman" dedi.

Fed, en son Aralık ayındaki politika toplantısında olmak üzere geçen yıl üç kez faiz oranlarını düşürdü. Trump, Powell'ı Beyaz Saray'a döndüğünden bu yana faizleri düşürmeyi reddederek siyasete oynamakla suçladı, ancak Fed Başkanı bunu birçok kez şiddetle reddetti.

Powell ve meslektaşlarının çoğu, özellikle Trump'ın belirsiz ve düzensiz ticaret politikaları göz önüne alındığında, merkez bankasının faizleri daha da düşürme konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini savundu.

Fed'in faizleri düşürme konusundaki eylemsizliğine nasıl yanıt verileceği konusu Trump yönetimi içinde bölünmeler yaratmış gibi görünüyor.

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Geçtiğimiz hafta Bessent, Fed'in bağımsızlığının "korunması gereken bir mücevher kutusu" olduğunu söyledi. Ancak Beyaz Saray'ın üst düzey ekonomi danışmanı Kevin Hassett cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ın görevine son verip veremeyeceğine karar vermeden önce "yeni yasal analizlere" bakmak istediğini söyledi.