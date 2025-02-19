Trump'ın adayına ABD Senatosu'ndan onay

Böylece Howard Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.

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Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın üst yöneticisi (CEO) olan Howard Lutnick'in, Trump'ın ticaret politikalarının uygulanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Lutnick, ocak ayında ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini belirtmişti.

Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etmişti.