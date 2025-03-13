Trump'tan 'misilleme' açıklaması

BBC'nin haberine göre Trump, karşı gümrük tarifelerine vereceği yanıtla ilgili olarak “elbette” dedi ve önümüzdeki ay dünyanın dört bir yanındaki ülkelere “karşılıklı” gümrük tarifeleri açıklayacağı uyarısını tekrarladı. “Onlar bize ne uygularlarsa, biz de onlara aynısını uygulayacağız” dedi.

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Son karar, ABD ile diğer ülkeler arasında zaten hararetli olan ticaret savaşında bir tırmanışa işaret etti. Finans piyasaları da ticaret savaşının dünyanın farklı ülkelerindeki ekonomiler ve tüketiciler üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle bu savaşın etkilerine tanık oluyor.