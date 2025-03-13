Trump'tan 'misilleme' açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetinin tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan gelen misillemelere karşı daha fazla gümrük vergisi getirme sözü verdi.
13.03.2025 - 10:07 | | Foreks Haber
BBC'nin haberine göre Trump, karşı gümrük tarifelerine vereceği yanıtla ilgili olarak “elbette” dedi ve önümüzdeki ay dünyanın dört bir yanındaki ülkelere “karşılıklı” gümrük tarifeleri açıklayacağı uyarısını tekrarladı. “Onlar bize ne uygularlarsa, biz de onlara aynısını uygulayacağız” dedi.
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Son karar, ABD ile diğer ülkeler arasında zaten hararetli olan ticaret savaşında bir tırmanışa işaret etti. Finans piyasaları da ticaret savaşının dünyanın farklı ülkelerindeki ekonomiler ve tüketiciler üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle bu savaşın etkilerine tanık oluyor.