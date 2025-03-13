Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTrump'tan 'misilleme' açıklaması
HaberlerUzmanparaTrump'tan 'misilleme' açıklaması

Trump'tan 'misilleme' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetinin tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından Avrupa Birliği ve Kanada'dan gelen misillemelere karşı daha fazla gümrük vergisi getirme sözü verdi.

13.03.2025 - 10:07 | | Foreks Haber
Trump'tan 'misilleme' açıklaması

BBC'nin haberine göre Trump, karşı gümrük tarifelerine vereceği yanıtla ilgili olarak “elbette” dedi ve önümüzdeki ay dünyanın dört bir yanındaki ülkelere “karşılıklı” gümrük tarifeleri açıklayacağı uyarısını tekrarladı. “Onlar bize ne uygularlarsa, biz de onlara aynısını uygulayacağız” dedi.

Haberin Devamı

Son karar, ABD ile diğer ülkeler arasında zaten hararetli olan ticaret savaşında bir tırmanışa işaret etti. Finans piyasaları da ticaret savaşının dünyanın farklı ülkelerindeki ekonomiler ve tüketiciler üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle bu savaşın etkilerine tanık oluyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı!

Alperen Berber'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya!

Alperen Berber'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya!