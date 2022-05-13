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Twitter anlaşması askıya alındı

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

13.05.2022 - 14:32 |
Twitter anlaşması askıya alındı

Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada Twitter anlaşmasının “spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların %5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle” geçici olarak askıya alındığını belirtti.

Açıklamanın ardından vadeli piyasada Twitter hisseleri yüzde 20'yi aşan düşüş kaydetti.

BloombergHT'de yer alan habere göre 220 milyar dolardan fazla servete sahip Tesla CEO’su anlaşmadan vazgeçerse 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemek zorunda kalacak.

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