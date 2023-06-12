UBS, Credit Suisse'yi resmen devraldı

2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana gerçekleşen en büyük bankacılık anlaşmasına ilişkin açıklama yapan UBS CEO'su Sergio Ermotti "bu yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.

UBS ve Credit Suisse'nin toplam çalışan sayısı 120 bin, ancak UBS sinerji yaratmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.