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UBS, Credit Suisse'yi resmen devraldı

UBS, Credit Suisse Group'un devralmasını tamamladığını duyurdu. Bu devralma sonrası 1,6 trilyon dolarlık bir bilançoya sahip devasa bir İsviçre bankası ortaya çıktı.

12.06.2023 - 09:24 |
UBS, Credit Suisse'yi resmen devraldı

2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana gerçekleşen en büyük bankacılık anlaşmasına ilişkin açıklama yapan UBS CEO'su Sergio Ermotti "bu yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.

UBS ve Credit Suisse'nin toplam çalışan sayısı 120 bin, ancak UBS sinerji yaratmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

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