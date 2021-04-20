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Ünlü markaların OYAK'a devrine onay çıktı

Rekabet Kurulu, OYAK Gıda'nın Sanset Gıda bünyesindeki markalar, üretim faaliyetleri ve fabrikasını almasını onayladı.

20.04.2021 - 10:01 |
Ünlü markaların OYAK'a devrine onay çıktı

OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulunun konu ile ilgili kararı internet sitesinde yayımlandı.

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