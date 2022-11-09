'Uzun vadeli enflasyon beklentileri stabil'

New York Fed Başkanı John Williams, İsviçre Merkez Bankası'nın Zürih'te düzenlediği bir konferansta konuştu.

ABD'de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentileriyle genel olarak uyumlu seviyelerde olduğunu belirten Williams, enflasyon belirsizliklerinin ise arttığına dikkat çekti. Williams, "Ancak bu artış uzun vadeli beklentileri etkilemiş görünmüyor" diye konuştu.

BloombergHT'de yer alan habere göre Fed yetkilileri 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artırımlarına devam ediyor. Banka son olarak geçen haftaki toplantıda 4. kez 75 baz puanlık faiz artırımı yaparak faizleri yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarının önceki tahminlerden daha yüksek seviyeye çıkabileceği, ancak daha ufak montanlı adımlarla bu noktaya ulaşılabileceği mesajı verdi.

Fed'in Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı yapması bekleniyor.