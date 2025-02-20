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Vergi indirimleri için Cumhuriyetçilerle çalışacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini" hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle çalışacağını ifade etti.

20.02.2025 - 08:57 | | AA
Vergi indirimleri için Cumhuriyetçilerle çalışacak

Trump, Miami'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, aileler, çalışanlar ve şirketler için vergileri önemli ölçüde azaltacaklarını belirtti.

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Buna, bahşişlerden, sosyal güvenlikten ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmamasının da dahil olduğunu aktaran Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağım" dedi.

Ayrıca Trump, şirketlerin ABD'deki yeni fabrika inşaatları ile diğer sermaye harcamalarına yaptıkları yatırımların tamamını gider olarak gösterebileceklerini belirterek, yerli petrol ve doğal gaz üreticileri için de vergileri önemli ölçüde azaltacağını kaydetti.

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