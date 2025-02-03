'Vergiler Çin deflasyonunu derinleştirebilir'

Analistler, Pekin'in ekonomiyi yeniden canlandırmayı amaçlayan "kararlı" bir iç ekonomik teşvik uygulamaması halinde yavaşlayan ihracat, emlak sektöründeki yenilenen zayıflık ve devam eden deflasyon nedeniyle büyümenin muhtemelen ikinci çeyrekten itibaren yumuşayacağını söyledi.

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Baş Çin ekonomisti Robin Xing liderliğinde hazırlanan bir raporda analistler, "ABD gümrük vergileri beklediğimizden daha erken geldi ve Washington'un daha geniş ticaret hedefleri nedeniyle tırmanma riski yüksek olmaya devam ediyor. Pekin'den misilleme tarifeleri ve yurt içi teşvik bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Analistler, Çin'in nominal GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 4'ün altına düşebileceğini söylediler.