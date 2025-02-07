'Veriler faiz indirimini sağlar'

Austan Goolsbee, sağlam bir büyüme ve düşen enflasyonla tam istihdam ekonomisinin Fed'in faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini sağlayacağını, ancak tarifelerin ve diğer politika değişikliklerinin etkisine ilişkin belirsizliklerin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

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Goolsbee, "Tam istihdama bir şekilde yerleştik. Enflasyon daha iyi görünüyor. Koşullar böyle devam ederse, oranlar bugün olduğundan daha düşük olacak." dedi.

Goolsbee, "Havaya ne kadar çok toz atarsak, koşulların gerçekte ne olduğunu kalibre etmemiz zorlaşır. Daha fazla bekleyip görmemiz gerekir. Sadece aşırı ısınmadığımızdan ve işin gerçekten yapıldığından emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

Chicago Fed Başkanı, ABD ekonomisinin tam istihdama yakın bir seviyede olduğundan giderek daha fazla emin olduğunu ve sıkı Fed para politikasının artan bir işsizlik oranına yol açma riskinin azaldığını söyledi.