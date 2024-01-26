Visa tahminlerin üzerinde kar etti

Visa düzeltilmiş net karın %8 artışla 4,94 milyar dolara veya hisse başına karının 2,41 dolara yükseldiğini duyurdu. Analistler ise hisse başına 2,34 dolar kar bekliyordu.

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Net gelir ise %9 artışla 8,63 milyar dolara yükselerek beklentileri aştı. Ödeme hacmi %8'den fazla artarak 3,28 trilyon dolara ulaştı.

En güçlü harcama artışı Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler'den geldi. Her iki bölgede de bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artış kaydedildi.

CEO Ryan McInerney yaptığı açıklamada, "Tüketici harcamaları dirençli kalmaya devam etti. İleriye baktığımızda tüketici ödemeleri, yeni akışlar ve katma değerli hizmetler alanında önemli fırsatlar görmeye devam ediyoruz" dedi.

İçinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili olarak Visa Mali İşler Müdürü Chris Suh verdiği bir röportajda ocak ayı hacimlerinde aşırı hava koşullarına bağlı olarak hafif bir düşüş olabileceğini söyledi. Suh, "Bunlar kısa vadeli aksaklıklar ve toparlanıyoruz" dedi.