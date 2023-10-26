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Volkswagen karını artırdı

Volkswagen üçüncü çeyrek satışlarının yüzde 11,5 artışla 78,8 milyar euro ve faaliyet karının %14,9 yükselişle 4 milyar 894 milyon euro olduğunu duyurdu.

26.10.2023 - 09:31 | | Foreks Haber
Volkswagen karını artırdı

Volkswagen CFO'su yaptığı açıklamada "Genel olarak sağlam bir yolda ilerliyoruz ve üçüncü çeyrekte satışlarımızı ve gelirlerimizi artırdık. Üçüncü çeyrekte iddialı hedeflerimizin gerisinde kalan karlılığımızdan memnun olamayız" dedi.

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Şirket üçüncü çeyrekte araç teslimatlarını yüzde 7,4 artırarak 2 milyon 334 bine çıkardı.

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