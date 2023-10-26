Volkswagen karını artırdı

Volkswagen CFO'su yaptığı açıklamada "Genel olarak sağlam bir yolda ilerliyoruz ve üçüncü çeyrekte satışlarımızı ve gelirlerimizi artırdık. Üçüncü çeyrekte iddialı hedeflerimizin gerisinde kalan karlılığımızdan memnun olamayız" dedi.

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Şirket üçüncü çeyrekte araç teslimatlarını yüzde 7,4 artırarak 2 milyon 334 bine çıkardı.