Volkswagen karını artırdı
Volkswagen üçüncü çeyrek satışlarının yüzde 11,5 artışla 78,8 milyar euro ve faaliyet karının %14,9 yükselişle 4 milyar 894 milyon euro olduğunu duyurdu.
26.10.2023 - 09:31 | | Foreks Haber
Volkswagen CFO'su yaptığı açıklamada "Genel olarak sağlam bir yolda ilerliyoruz ve üçüncü çeyrekte satışlarımızı ve gelirlerimizi artırdık. Üçüncü çeyrekte iddialı hedeflerimizin gerisinde kalan karlılığımızdan memnun olamayız" dedi.
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Şirket üçüncü çeyrekte araç teslimatlarını yüzde 7,4 artırarak 2 milyon 334 bine çıkardı.