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'Yabancıların yuan cinsinden tahvilleri azaldı'

Çin Merkez Bankası yabancıların elindeki yuan cinsinden tahvil miktarının azaldığını açıkladı.

22.07.2022 - 09:56 |
'Yabancıların yuan cinsinden tahvilleri azaldı'

Çin Merkez Bankası verilerine göre Çin interbank tahvil piyasasında bulunan yabancı yatırımcıların elindeki yuan cinsinden tahvil miktarı haziran sonunda bir önceki aya göre geriledi.

Mayıs sonunda 3,66 trilyon yuan olan yuan cinsinden tahvil tutarı haziran sonunda 3,57 trilyon yuana geriledi.

Denizaşırı yatırımcıların elindeki Çin devlet tahvili tutarı da haziran sonunda 2,32 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

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