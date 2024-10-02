'Yapay zekanın enflasyonda karışık etkileri var'

Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, yapay zekanın uzun vadede enflasyonu düşüreceğini, ancak kısa vadede daha karışık etkileri olacağını düşündüğünü; bu arada zaman içinde değişen görevler bütünü olarak tanımladığı meslekler için bir tehdit olarak görmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Cook, Fed'in teknoloji destekli yıkım konulu bir konferansında, “Bu görevlerden bazıları yapay zeka tarafından ortadan kaldırılabilir, ancak tüm mesleklerin ortadan kalkacağını düşünmüyorum” dedi ve görevler değiştikçe yeniden eğitimin çalışanların işlerine tutunmalarına yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Cook, yapay zekanın insanların yeni işler kurmasını ve bunları yürütmesini daha ucuz hale getirdiğini, ancak aynı zamanda hisse senedi fiyatlarında bir artışa neden olduğunu, bunun da insanların daha fazla harcama parasına sahip olabileceği anlamına geldiğini ve bunun fiyatları artırma eğiliminde olduğunu vurguladı.