'Yatırımcılar tarife etkilerini hafife alıyor'

Morgan Stanley, ABD, Singapur ve Hong Kong'da yaptığı ziyaretler sonrası hazırladığı raporda yatırımcıların gümrük tarifelerine ve bunların etkilerine odaklandığını, ancak tarife tehditlerinin yatırım harcamalarına vereceği potansiyel zararı hafife aldıklarını söyledi.

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“Yatırımcılar tarifelerin etkileri konusunda iyimser” diyen Morgan Stanley, tarifelerin kurumsal güven üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyduğunu da vurguladı.

“Tarifeler hızla önlenmediği sürece, belirsizliğin kendisi iş döngüsüne zarar verecektir” değerlendirmesini yapan Morgan Stanley, Çin ekonomisi için deflasyonla birlikte daha geniş makro rüzgarların devam ettiğini düşünüyor.

Morgan Stanley, Hindistan'ın ekonomik büyümesinin ilk çeyrekten itibaren sürdürülebilir bir şekilde %6,5'e ulaşma yolunda olduğunu düşünürken, yen keskin bir şekilde değer kaybetmediği sürece Japonya Merkez Bankası'nın eylemlerinin piyasanın beklediğinden daha az şahin olacağına inanıyor.