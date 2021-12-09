Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYellen banka CEO'ları ile görüştü
HaberlerUzmanpara Haberleri Yellen banka CEO'ları ile görüştü

Yellen banka CEO'ları ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün bir grup bankanın CEO'ları ile bir araya gelerek stablecoinlerin durumunu görüştü.

09.12.2021 - 07:19 |
Yellen banka CEO'ları ile görüştü

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen bu toplantıda, stablecoin şeklindeki dijital varlıklar için düzenleyici çerçevenin ortaya konmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Yellen ile toplantıda Bank of America CEO'su Brian Moynihan, Wells Fargo CEO'su Charlie Scharf ile Bank Policy Institute üyesi diğer bankaların yöneticileri yer aldı.

Stablecoinler, dün ABD'nin önde gelen kripto varlık şirketlerinin yöneticilerinin katıldıkları Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında da ön plana çıktı. Komite toplantısında yer alan stablecoin ihraççıları Circle ve Paxos'un yöneticileri, toplantıya katılan diğer yöneticiler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile birlikte kripto varlıkların daha fazla düzenlemeye, denetime ihtiyaçları olduğu görüşünü dile getirdiler.

ABD’deki lüks yaşamı görüntülendi! İşte son hali
2022 MTV'de oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
7 yıllık gizemi tesisatçı çözdü! Duvardaki taşı kaldırınca...
Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürdü! Utanmadan indirim istedi
İncirlik'te doğdu gözünü uzaya dikti! Bir ilk olacak
Javelin cephede! Bu fotoğraf çok konuşulur
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci olursa muhtemel rakipleri belli oldu
Kadir Doğulu'dan sitemkar cevap: Sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!
15 yaşındaki çocuğun intikam planı! Gardırobun içinde bitti
Aracını bırakıp ortadan kayboldu! Gören telefona sarıldı
Bomba Sergen Yalçın iddiası! Yerine sürpriz teknik adam
Sadakatsiz'de Aras ve Asya'ya davetsiz misafir şoku! 'En mutlu anların katilleri'
Meteoroloji'den yurt geneli için uyarılar! Kuvvetli olacak
İhalelerde yeni düzen! Bakanlık değişikliğe gidiyor
Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
ABD’deki lüks yaşamı görüntülendi! İşte son hali
ABD’deki lüks yaşamı görüntülendi! İşte son hali
2022 MTV'de oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
2022 MTV'de oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
7 yıllık gizemi tesisatçı çözdü! Duvardaki taşı kaldırınca...
7 yıllık gizemi tesisatçı çözdü! Duvardaki taşı kaldırınca...
Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürdü! Utanmadan indirim istedi
Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürdü! Utanmadan indirim istedi
İncirlik'te doğdu gözünü uzaya dikti! Bir ilk olacak
İncirlik'te doğdu gözünü uzaya dikti! Bir ilk olacak
Javelin cephede! Bu fotoğraf çok konuşulur
Javelin cephede! Bu fotoğraf çok konuşulur
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci olursa muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci olursa muhtemel rakipleri belli oldu
Kadir Doğulu'dan sitemkar cevap: Sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!
Kadir Doğulu'dan sitemkar cevap: Sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!
15 yaşındaki çocuğun intikam planı! Gardırobun içinde bitti
15 yaşındaki çocuğun intikam planı! Gardırobun içinde bitti
Aracını bırakıp ortadan kayboldu! Gören telefona sarıldı
Aracını bırakıp ortadan kayboldu! Gören telefona sarıldı
Bomba Sergen Yalçın iddiası! Yerine sürpriz teknik adam
Bomba Sergen Yalçın iddiası! Yerine sürpriz teknik adam
Sadakatsiz'de Aras ve Asya'ya davetsiz misafir şoku! 'En mutlu anların katilleri'
Sadakatsiz'de Aras ve Asya'ya davetsiz misafir şoku! 'En mutlu anların katilleri'
Meteoroloji'den yurt geneli için uyarılar! Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den yurt geneli için uyarılar! Kuvvetli olacak
İhalelerde yeni düzen! Bakanlık değişikliğe gidiyor
İhalelerde yeni düzen! Bakanlık değişikliğe gidiyor
Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
Omicron varyantı Küba'ya sıçradı!

Omicron varyantı Küba'ya sıçradı!

Kamyon şoföründen '53 kilo esrar' savunması! Eşya taşıyorum zannediyordum

Kamyon şoföründen '53 kilo esrar' savunması! Eşya taşıyorum zannediyordum

GÜNCEL HABERLER

Omicron varyantı Küba'ya sıçradı!

Omicron varyantı Küba'ya sıçradı!

Kamyon şoföründen '53 kilo esrar' savunması! Eşya taşıyorum zannediyordum

Kamyon şoföründen '53 kilo esrar' savunması! Eşya taşıyorum zannediyordum

Japon uzmanlar: Omicron, Delta'yı geride bıraktı!

Japon uzmanlar: Omicron, Delta'yı geride bıraktı!

Berna öğretmen, otomobiliyle parka uçtu

Berna öğretmen, otomobiliyle parka uçtu

Son dakika: Asgari ücrette kritik görüşme başladı! İşverenlerden önemli açıklama

Son dakika: Asgari ücrette kritik görüşme başladı! İşverenlerden önemli açıklama