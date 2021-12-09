Yellen banka CEO'ları ile görüştü

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen bu toplantıda, stablecoin şeklindeki dijital varlıklar için düzenleyici çerçevenin ortaya konmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Yellen ile toplantıda Bank of America CEO'su Brian Moynihan, Wells Fargo CEO'su Charlie Scharf ile Bank Policy Institute üyesi diğer bankaların yöneticileri yer aldı.

Stablecoinler, dün ABD'nin önde gelen kripto varlık şirketlerinin yöneticilerinin katıldıkları Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında da ön plana çıktı. Komite toplantısında yer alan stablecoin ihraççıları Circle ve Paxos'un yöneticileri, toplantıya katılan diğer yöneticiler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile birlikte kripto varlıkların daha fazla düzenlemeye, denetime ihtiyaçları olduğu görüşünü dile getirdiler.