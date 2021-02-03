Yellen, IMF Başkanı Georgieva ile görüştü

Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Yellen ve Georgieva, borç kırılganlıklarının ve global ekonominin karşı karşıya olduğu diğer konuların düzeltilmesi için çok taraflı çözümlere ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine vardılar.

Yapılan açıklamada, "Bakan Yellen, Covid-19 salgınına etkin şekilde yanıt verilmeye devam edilmesi, güçlü global toparlanmanın desteklenmesi için ekonomik büyümenin canlandırılması, eşitsizlik ile mücadele ve iklim değişikliği tehdidi ile güçlü şekilde mücadele konularında IMF ile yakın şekilde çalışma niyetini ortaya koydu" denildi.