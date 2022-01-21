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Yellen'dan enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimi enflasyonu kontrol altına alacak adımları atacaklar" ifadelerini kullandı.

21.01.2022 - 07:53 |
Yellen'dan enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasında başarı sağlanması halinde enflasyonun yıl içinde gerilemesini beklediğini söyledi.

Fed'in enflasyon konusunda uygun kararları alma kabiliyetine güvendiğini belirten Yellen, enflasyonu düzeltme sorumluluğunun Fed ve Beyaz Saray tarafından paylaşılmakta olduğunu vurguladı.

Fed ve Biden yönetiminin enflasyonu 2022 yılı içinde aşağı çekmek için gerekli adımları atacağına güvendiğini belirten Yellen, "Enflasyon, aralarında benim de olduğum ekonomistlerin çoğunun beklediğinden daha fazla yükseldi. Elbette bizim Fed ile birlikte sorumluluğumuz bunu düzeltmek" diye konuştu.

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