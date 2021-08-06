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Yellen'dan kripto reformu mücadelesi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto reformları planını zayıflatmak isteyen teklife karşı mücadele ediyor.

06.08.2021 - 15:26 |
Yellen'dan kripto reformu mücadelesi

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bağımsız bir grup senatörün altyapı paketinde yer alan kripto para reformlarını zayıflatma girişimi ile mücadele ediyor.

Habere göre kripto para düzenlemelerine itirazlar dün gece paketin prosedür oylamasına geçilememesinin de nedenleri arasında yer alıyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde Yellen'ın milletvekilleri ile itirazlara karşı çıkmaları için görüştüğü ifade edildi.

ABD'de altyapı anlaşmasına giren bazı kripto para düzenlemeleri kripto para yatırımcıları tarafından Biden yönetimine kriptolar konusunda çok fazla yetki tanıdığı iddiasıyla eleştirilmişti.

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