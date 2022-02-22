'Yuan dünyanın üçüncü büyük parası olacak'

Finansal haberleşme ve uluslararası ödemeler için küresel bir sistem olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) verilerine göre Çin yuanı küresel ödemeler için en çok kullanılan dördüncü para birimi olma konumunu korudu.

Yuan aralık ayındaki yüzde 2,7’lik artışın ötesine geçerek küresel ödemelerin yüzde 3,2’sini kapsadı. Dolar, euro ve sterlinin ardından dördüncü sıradaki yerini korudu. ABD doları, küresel işlemlerin yüzde 40’ını kapsıyor ancak uzmanlar gelecekte farkın kapanacağını düşünüyor.

Morgan Stanley tarafından yapılan bir analizde yuanın 2030 yılına kadar dünyanın üçüncü büyük rezerv parası olacağı belirtiliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ise yuan şu anda dünyadaki en güçlü beşinci rezerv para birimi olarak anılıyor.

Bank of China Analisti Wang Youxin, yuanın artan kullanımının Çin’in uluslararası ticaretteki yükselen rolüyle ilişkili olduğunu belirtti. Covid-19 sırasında küresel tedarik ağında yaşanan sorunların Çin’in ithalat ve ihracat gücüyle hafifletildiğini ifade eden uzmanlar, bu dönemde yuanın kullanımının gözle görülür biçimde arttığını kaydetti.

ABD dolarında artan dalgalanmaların da ticarette stabil olan yuan kullanımını teşvik ettiğini söyleyen Wang Youxin, Çin yuanının uluslararası ticaretin yanı sıra yatırım ve finansal araçlar konularında da kullanıldığını bildirdi.

Çin’in ithalatının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığını vurgulayan China Everbright Bankası’ndan Zhou Maohua, 39 trilyon yuanlık ithalat pazarının yuanın kullanımını artıran bir etken olduğunu savundu. Maohua, yuanın geçen birkaç yılda istikrar yakalamasının ülkelerin merkez bankalarında da güven yarattığını belirtti.