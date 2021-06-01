Yuanda hızlı değerlenmeye izin verilmeyecek

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin eski yöneticilerinden Guan Tao, Çin Merkez Bankası'nın döviz cinsinden mevduatlar için zorunlu karşılıklarda yaptığı değişikliğin yuanda çok hızlı bir değerlenmeye izin verilmeyeceğine işaret ettiğini söyledi.

Yuanda devam eden değerlenmenin Çin'in ihracatına zarar vereceğini belirten Guan, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı ile yuanda değerlen9menin devam edeceğine oynayan spekülatörlere bir uyarı işareti gönderdiğini de vurguladı.

Guan, Çin MB'nin zorunlu karşılıklarda yaptığı değişikliği piyasada 20 milyar dolar büyüklüğünde döviz likiditesini etkin şekilde donduracağını belirtirken, Çin MB'nin yuanda spekülasyonla mücadele için daha fazla politika aracına sahip olduğunu da ifade etti.