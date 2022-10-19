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'Yükselen faizler Bundesbank'ı zarar ettirebilir'

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel artan faiz oranları nedeniyle Bundesbank'ın zararla karşı karşıya kalabileceğini ancak yıllardan bu yana oluşturmakta oldukları risk karşılıklarının bu zararı şu an için kapatabilecek durumda olduğunu söyledi.

19.10.2022 - 10:04 |
'Yükselen faizler Bundesbank'ı zarar ettirebilir'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mevduat faizini cari yüzde 0,75 seviyesinden yıl sonuna kadar yüzde 2'ye çıkarması beklenirken, bankalara milyarlarca euro faiz ödemesi ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

"Bu durum bizim yıllık mali sonuçlarımız üzerinde negatif bir etki yapabilir" diye konuşan Nagel, "Ancak bilançomuzdaki karşılıklar ilk etapta finansal risklerden kaynaklanan potansiyel zararlar için tampon oluşturacak" dedi.

Nagel daha önce Hollanda Merkez Bankası'nın artan faiz oranları nedeniyle zarar edeceği uyarısında bulunmuştu. Hollanda Merkez Bankası geçen ay yaptığı açıklamada aşırı negatif bir senaryoda zararlarının tamponlarını aşması halinde artan faiz oranlarının tüm sermayeyi tüketebileceği uyarısını yapmıştı.

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