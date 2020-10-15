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15.10.2020 - 15:43 | | AA

Yunanistan'da kamu çalışanları grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki kamu çalışanları, hükümetin ekonomi ve sosyal güvenlik politikalarını protesto amacıyla bir günlük greve gitti.

Yunanistan'da kamu çalışanları grevde
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Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Orta Eğitimciler Sendikasının (OLME) çağrısıyla yapılan grev ve protestolar, başkentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Toplu ulaşım ve sağlık çalışanlarının da katıldığı grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferlerinin aksadığı kentte, devlet hastanelerinde sadece acil servisler hizmet veriyor.

Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA) çalışanlarının greve katılımları nedeniyle iç ve dış hatlarda yapılması planlanan uçak seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan ADEDY, OLME ve diğer sendika üyeleri, Klaftmonos Meydanı'ndan parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürümek istedi.

Polisin, bir grup göstericinin molotofkokteylli saldırısına biber gazıyla yanıt verdiği gösteride, 10 kişi gözaltına alındı. 

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