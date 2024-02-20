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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocakta yıllık %59,27 arttı, aylık %4,57 arttı.

20.02.2024 - 10:04 |
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %59,27 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,72 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %59,24 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %60,76 artış, imalatta %59,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında %51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında %65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında %65,37 artış, enerjide %47,22 artış, sermaye mallarında %69,03 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %4,60 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %3,07 artış, imalatta %4,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında %3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında %6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,63 artış, enerjide %4,52 artış, sermaye mallarında %5,84 artış olarak gerçekleşti.

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