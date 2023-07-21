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Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararıyla kur korumalı mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranlarının artırılarak yüzde 15 olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

21.07.2023 - 09:51 |
Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası kararına göre kur korumalı mevduatların zorunlu karşılık oranı arttırıldı. Zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Zorunlu karşılıklar 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

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