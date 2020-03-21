Belirsizliklerle dolu çok zor bir dönemden geçiyoruz.

Başta bilim insanları ve sağlık çalışanları olmak üzere, bütün dünyanın müthiş bir mücadele verdiği bu dönemde bizden beklenen tek şey, evimizde oturmak.

Evet, ekonomik kayıplar olacak ama hiçbir ekonomik kayıp canımızdan daha değerli değil, bunu biliyoruz.

Bir de bu kadar hassas ve paniğe açık bir dönemde bunu fırsata çevirenler var.

Seda Sayan’dan Şeyma Şubaşı’na birçok ünlü isim sosyal medyada Tarım Bakanlığı’nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi’nde olmayan, yeni çıkan bir ürünü ‘virüslere karşı etkili’ diye tanıtıyor.

Hadi influencer’ların işi, kapılarını çalan her ürünü beğenseler de beğenmeseler de, faydalı olduğuna inansalar da inanmasalar da tanıtmak... Ama yıllarca Türkiye’nin en güvenilir ismi seçilip, böyle hassas bir dönemde kamuoyunu sağlık konusunda yanlış yönlendirmek, kabul edilemez.

Bu ürünü piyasaya sürenler, pazarlayanlar kadar sosyal medyada tanıtanlar da hatalı...

Aslında bu tanıtımın ‘koronavirüsten koruyan ev’ satmaya çalışanlardan çok da farkı yok.

Hepimizin bağışıklık sistemimizi nasıl daha çok güçlendirebiliriz diye uğraştığı bu zorlu dönemde, nasıl hâlâ influencer marketing ile para kazanmak uğruna kamuoyu böyle yanlış yönlendirilebilir... Bunun parçası olanları anlamak mümkün değil!

Ve işte bir skandal daha, Suudi Arabistan’daki elektronik müzik festivaline dünyanın her yerinden influencerlar’ı çağırarak yapılan tanıtım ne kadar geri teptiyse, işte bu kadar çok sayıda ünlünün bu ürünü tanıtması da aynı şekilde

geri tepecek.

Ve tabii burada pandemi ve sağlık söz konusu olduğu için, bunu yapanlar cezalandırılmalı.

Gaye Su Akyol ve Kalben’den canlı konser

Evlerimizden çıkmadığımız bu süreçte sevdiğimiz sanatçıların konserlerini online izliyoruz.

Chris Martin’den Andrea Bocelli’ye, Gülsin Onay’dan Yalın’a kadar birçok ismi izledik.

Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin ilk konuğu ise Nilipek’ti, dün akşam da Akın Sevgör Red Bull Türkiye’nin Instagram hesabında canlı konser verdi.

25 Mart Çarşamba akşamı, saat 21.30’da Kalben, 27 Mart Cuma akşamı 21.30’da ise Gaye Su Akyol canlı yayında sevilen şarkılarını söyleyecek.

Salgın filmleri izlemek iyi fikir mi?

Son zamanlarda en çok izlenen filmlerin başında salgın filmleri geliyor. Oysa, zaten biz izlediğimiz filmlerin en ağırını şu anda hep birlikte yaşıyoruz.

“Bize bir şey olmaz” derken şimdi tanıdıklarımıza ve yakınlarımıza koronavirüs pozitif teşhisi konuyor.

Böyle bir dönemde daha da moralimizi bozmamak, ruh sağlığımızı koruyabilmek için tam tersine bizi biraz da olsa gülümsetebilecek şeyler izlemek lazım.