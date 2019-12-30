Emre Kara yazdı: Yılın Albümü Hangisi?

2019 her yönüyle eşsiz bir yıldı. Benim açımdan ilk yarıyı tökezleme, ikinci yarıyı olgunlaşma süreciyle tanımlayabilirim.

Yılın son yazısı yılın en iyi albümü seçtiğim Tuğba Yurt - Sığınak hakkında olacak. Albümde 12 şarkı var. Bu dönemde albüm çıkarma riski konusuna katılmıyorum çünkü tam bu dönemde uzunçalar proje yapanlar kazanacak. Single'ı evde oturan da yapıyor.

*Vur kaç şüphesiz çıkış için tasarlanmış şarkı. Klibi de iyi ama playback görüntülerin olmaması riskli. Düzenlemedeki gitar ve keman seslerine bittim. Celil Yavuz bu konuda çok iyisin, kulaklarına sağlık.

*Albümde Tuğba'nın ses renginin her tonunu duyabileceğimiz şarkılar var. Bu yüzden iyi sesten öte Tuğba müthiş bir yorumcu. Söz müzik ordusunu albümde detaylıca görebilirsiniz

*Şarkı sıralamasında bir şeylerin değişmesi gerekmiş sanki. Mesela yas neden ilk sırada?

*Sezen Aksu'dan gelen sıfır kilometre şarkı 'Çürüdüm'de 'saçım ağrıyor' cümlesine düştüm. Bunu duymak için bile döndür döndür dinle.

*Slow şarkılar albümde öne çıkıyor. Hangisine klip çekeceği konusunda Tuğba'da kararsız kaldı. Ben ona hep sığınak diyorum ama takipçilerinin yazdıklarına bakınca taş yürek diyen var, adı aşk diyen var, yas diyen var.

*Geliyo geliyo bir Onurr şarkısı. Tam bir tribün şarkısı. Bakalım hangi takım erken davranıp şarkıyı kapacak?

*Cennetim olsun şarkısındaki keman intro beni benden alıyor. Dinlerken kendimi kuzey ülkelerinde hayal ediyorum. Erdem Kınay düzenlemiş, eline sağlık.

*Albümün genel temasına bakınca albüm adı doğru seçilmiş. Kapak görselindeki renk hakimiyeti çok iyi. Tuğba kapak görsellerinde objektife bakar, ama bu kez içten, doğal ve yüzü kameradan dönük bir görsel seçilmiş. Grafik tasarımda fotoğrafların yerleşimi başarılı ama kullanılan font ve italik yazıları demode buldum.

*Albümde birden fazla ve işinin en iyileri aranjörlerle çalışmak müzikaliteyi beslemiş. Celil Yavuz, Mustafa Ceceli, Erhan Bayrak, Erdem Kınay, Ersay Üner ve daha çok isim var.

*Albümün DMC'den (Doğan Music Company) çıkması iyi olmuş. Samsun Demir bu işin en vizyoner yapımcısı.

*Son olarak kişisel favorilerime geliyorum. Sığınak şarkısı tek başına alır götürür ama albümde en az 8 hit var. Böylesi dolu dolu bir albüm en son Kenan Doğulu'dan (festival) gelmişti.

Emre Kara Kimdir?

11 Haziran 1991 - Ordu doğumlu. Gazeteci, mühendis ve fotoğrafçı.



Kadir Has Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği ve Berlin HTW Uluslararası İşletme eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mühendis olarak kurumsal kariyerine 2014 yılında telekomünikasyon sektöründe kariyerine başladı. Hala devam etmektedir.

Üniversite yıllarında DMC (Doğan Music Company) sanatçılarına albüm kapakları çekerek profesyonel fotoğrafçılığa başladı. Aynı yıllarda araba dergileri ve kadın dergilerinde kapak çekimi ve röportajlar yaparak gazeteciliğe adım attı. Funda Arar, Ferhat Göçer, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, İzzet Çapa, Wilma Elles, Betül Demir gibi isimlerle manşetlik röportajlar yaptı. 2017 yılında İrem Derici ile yaptığı "Estetikten sonra kadınlık oranım %99.9" başlıklı röportajı günlerce magazin basınının gündeminden inmedi.

Bu başarının sonrasında Milliyet'te 2019 yılından beri Yaşam kategorisinde köşe yazarlığı, 2020 yılında ses getiren Instagram hesabında canlı yayınları projesinde her gün Türkiye'nin ünlü isimleriyle röportajlar yapıyor. Instagram canlı yayınlarında Gülben Ergen, Arda Türkmen, Kadir Doğulu, Murat Övüç, İvana Sert, Kemal Doğulu gibi isimlerle yaptığı röportajlar onbinlerce kişi tarafından izlendi.