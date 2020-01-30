Daha pozitif davranabiliriz

Ay, Koç burcunda ilerlerken, daha girişken ve pozitif davranabiliriz. Öğle saatlerinde ışıkların uyumu, başkalarından da destek bulabileceğimizi anlatıyor. Yeni konular, daha iyi bir iletişim ve görüşmeler açısından imkânlar söz konusu. Akşam saatlerine doğru da hevesli ve heyecanlı davranabileceğimiz koşullar var. Ay büyürken, süregelen işlerimizi ilerletmek daha iyi olabilir. İçerisinde yaratıcı hayal gücümüzü kullanabileceğimiz bir konuda çok farklı ve yenilikçi işler yapabiliriz. Aşkta ise daha dengeli davranmaya çalışalım. Pot kırabileceğimiz ve aceleyle hatalar yapabileceğimiz bir gündeyiz.