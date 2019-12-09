Kruse ile devam

Max Kruse’nin performansı eleştirilse de Fenerbahçe teknik heyeti Alman futbolcudan memnun...



Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından takımdan uzak kalan Kruse’nin fiziksel açıdan takımın gerisine düşmesi söz konusuydu. Buna rağmen Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında Alman futbolcunun atakların ve gollerin başlangıcında olması sevindirdi. Bu nedenle Ersun Yanal ve ekibi, Kruse’den vazgeçmiyor.

Ayrıca Kruse’nin özelliklerine ve zekasına sahip oyuncunun ligde çok az olduğu vurgulandı. Oyun görüşü, çabuk düşünmesi ve tekniğiyle Kruse maçlarda fark yaratıyor.



Bunun yanı sıra, ikili mücadelerden de kaçmaması da Ersun Yanal için belirleyici unsurlardan biri oldu.