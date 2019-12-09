Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kruse ile devam
09.12.2019 - 08:00 |

Kruse ile devam

Ersun Yanal ve ekibi, Kruse’den vazgeçmiyor.

Kruse ile devam

Max Kruse’nin performansı eleştirilse de Fenerbahçe teknik heyeti Alman futbolcudan memnun...

Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından takımdan uzak kalan Kruse’nin fiziksel açıdan takımın gerisine düşmesi söz konusuydu. Buna rağmen Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında Alman futbolcunun atakların ve gollerin başlangıcında olması sevindirdi. Bu nedenle Ersun Yanal ve ekibi, Kruse’den vazgeçmiyor.
Ayrıca Kruse’nin özelliklerine ve zekasına sahip oyuncunun ligde çok az olduğu vurgulandı. Oyun görüşü, çabuk düşünmesi ve tekniğiyle Kruse maçlarda fark yaratıyor.

Bunun yanı sıra, ikili mücadelerden de kaçmaması da Ersun Yanal için belirleyici unsurlardan biri oldu.

Kayserispor'a "meşaleli" destek
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağda forma Şener’in

Sağda forma Şener’in

Sonuna kadar Muslera

Sonuna kadar Muslera

Belhanda mesajı aldı!

Belhanda mesajı aldı!

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları...

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları...

Sıradaki Haber