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13.11.2020 - 07:00 |

21 Kasım’da ekranda

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.

21 Kasım’da ekranda
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Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kanal D’de ekrana gelecek proje, 21 Kasım Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Yapımın yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman oturuyor.

 

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