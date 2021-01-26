6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı: Hiç kolay bir süreç değildi!

Özellikle estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor, fakat her defasında "Hiç estetiğim yok" diyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, kilo verdiği dönemde ise çok zorlandığını belirtiyor. Damla Ersubaşı'nın, Sabah gazetesinden Yasemin Döngel'e yaptığı açıklamalar şöyle:

Sizi bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde 'Tuğçe' karakteriyle tanıdık. 10'lu yaşlar için büyük bir şöhretti. Nasıl bir histi, neler yaşadınız?

İlk tecrübem 7 yaşındayken 'Yılan Hikayesi' dizisinde olmuştu. Çekimde gören insanlar imza istiyorlardı ama ben onu bile bilemeyecek kadar küçüktüm :) İnsanların yanıma gelip beni sevmesi hoşuma gidiyordu tabii ki farkında değildim pek aslında.

Dizideki rol arkadaşlarınızla (Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya) aranız nasıl?

Çok sık görüşemesek de aslında sürekli irtibat halindeyiz. Bir araya geldiğimizde de acayip keyifli geçiyor zamanımız.

"EVLİLİK ÇOCUK DERKEN ZAMAN GEÇTİ"

'Sihirli Annem' gibi popüler bir işten sonra sizi ekranlarda göremedik. Neden ekranlara uzak kaldınız?

Televizyon programı ve sinema filmi olmuştu 'Sihir Annem'den sonra. Üniversitede olduğu için çok yoğunlaşamamıştım sonrasında da evlilik ve çocuk derken zaman geçti.

Oyunculuk kariyerinizi noktaladığınızı duymuştum, haberler gerçeği yansıtıyor mu? Şimdilerde yeni dizi/film teklifleri geliyor mu?

Evet birkaç görüşmemiz oldu fakat henüz net bir şey yok.

"SÜREKLİ YEMEK YEME İSTEDİĞİNİ BASTIRMAK ÇOK ZOR"

Özellikle verdiğiniz kilolarla hayranlarınızın bir hayli dikkatini çektiniz. 6,5 ayda tam 41 kilo! Nasıl bir süreçti?

Aslında hiç kolay bir süreç değil çünkü beynin sürekli yeme isteğini bastırmak çok çok zor. Ama dikkat ettiğim için çok da zorlanmadım, olabildiğince normal geçirdim.

Kilo vermeye nasıl, ne zaman karar verdiniz? Sizi ameliyat olmaya iten en büyük etkeni merak ediyorum.

Büyük kızımla ilgilenirken oynarken nefes nefese kalıyordum ve kilodan dolayı çok fazla baş ağrısı da yaşıyordum. Ama en büyük etken kesinlikle Zehra'ydı benim için.

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM"

Bir de estetik haberlerinizi görüyoruz sık sık. Estetik olmadığını söylüyorsunuz ama hayranlarınız bir türlü inanmıyor. Peki geçirdiğiniz bu büyük değişimi nasıl anlatırsınız?

Gerçekten hiç estetik yaptırmadım, yaptırsam bunu söylerim saklanacak bir şey değil. Burnum estetik diyorlar ama değil, dudaklarım için yine aynı şey. Ama yüzümde hiç estetik yok insanlar yıllar içinde tabii ki değişiyor yüz hatları daha da oturuyor ki benim kilo vermem zaten büyük bir etken.

Allah bağışlasın, iki tane güzeller güzeli kızınız var. Genç yaşta iki çocuk sahibi olan biri olarak, anne olmak nasıl bir his?

Annelik benim yaşadığım en güzel his. Genç yaşta anne olduğum için onlarla birlikte büyümek, öğrenmek keşfetmek daha da güzel.

"KIZLAR İSTEDİKLERİ ZAMAN BABALARIYLA GÖRÜŞÜYORLAR"

Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra kızlarınızla hayatınızda nasıl değişiklikler oldu?

Bizim anne ve kız ilişkimizde bir değişiklik olmadı, hayatımızda da öyle. Kızlar istedikleri zaman babalarıyla görüşüyorlar. Zehra için söylüyorum tabii aslında bunu. Zeynep zaten bebek olduğu için her şeyden habersiz.

Damla Ersubaşı hayatının hangi döneminde? Bundan sonraki hedefleri neler?

Bundan sonra kızlarım ve işim hayatımın odak noktası. Kızlarım için onlara iyi bir gelecek hazırlayabilmek için iş hayatım daha da aktif olacak.