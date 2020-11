7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu | 7. Koğuştaki Mucize filmi Türk filmi mi?

7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kimler? Duygusal sahnelerin yer aldığı filmin konusu ne? İşte Oscar adayı gösterilen 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE TÜRK FİLMİ Mİ?

7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Filmin Türk filmi olup olmadığı ise merak konusu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu filmi köşesine taşıdı. İşte 7. Koğuştaki Mucize ile ilgili kaleme aldıkları:

'Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) için ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye adayını belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) için ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye adayını belirledi.16 kişiden oluşan Seçici Kurul, başvuran 23 film arasından ‘7. Koğuştaki Mucize’yi tercih etti.2019’da gişe rekoru kıran proje, Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No 7’ın uyarlaması... 28 haftada 5 milyon 361 bin 450 kişinin izlediği, Neymar’dan Ronaldo’ya kadar birçok ünlünün beğendiği ‘7. Koğuştaki Mucize’, yapımcısından yönetmenine, senaristinden oyuncularına, mekanlarından kostümüne kadar her şeyiyle yerli, ama menşei Güney Kore...O nedenle itirazlar geldi Seçici Kurul’un kararına. Onlardan biri de yönetmen Ömer Faruk Sorak’tı:“11 yabancıyla Avrupa’da başarı kovalayan Türk futbolu, beş yabancıyla şampiyon olunca böbürlenen Türk basketbolu, Kore dizilerini devşirip reyting alınca ilerlediğini zanneden Türk televizyonculuğu, Koreliler satın alınca büyüyen Türk sinema ve işletmeciliği, şimdi de Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar’da ‘En İyi Yabancı Film’ ödülünü alma sevdasında Türk sineması...Bu seçimi yapan, mesleğinde yetkin, kariyerinde seçkin jürinin saygıdeğer üyeleri... Mevcut kararınızla özgün bir Türk Sineması yaratma yolundaki çabalarınızı ayakta alkışlıyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.”'

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker