Ahu Aysal'ın keyfi yerinde

Markalar Sokağı'nda tek başına turlayan Ahu Aysal, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Ekonomik olarak zor bir durumdan geçen ancak daha önce bir röportajında "Mal için üzülmem" diyen Aysal'ın, keyfinin oldukça yerinde olması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu için alışveriş yapan Ahu Aysal, daha sonra bir arkadaşı ile buluşarak, kahve eşliğinde hasret giderdi.