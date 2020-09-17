Ahu Yağtu'nun keyfi yerinde

Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Ahu Yağptu ile oğlu Kemal, yaklaşan soğuk havalar öncesinde yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı.

Neşesi bir hayli yerinde olan oyuncu, "Uzun süredir yoktum. Gerçekten sizleri de özlemişim. Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Lütfen salgın bu kadar hızla devam ederken sizler de kendinize çok dikkat edin" dedi.