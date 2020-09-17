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17.09.2020 - 12:40 |

Ahu Yağtu'nun keyfi yerinde

Bir süredir kameralardan uzak kalan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün oğlu Kemal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Ahu Yağtu'nun keyfi yerinde
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Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Ahu Yağptu ile oğlu Kemal, yaklaşan soğuk havalar öncesinde yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı.

Neşesi bir hayli yerinde olan oyuncu, "Uzun süredir yoktum. Gerçekten sizleri de özlemişim. Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Lütfen salgın bu kadar hızla devam ederken sizler de kendinize çok dikkat edin" dedi.

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptıKanye West, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünü tuvalete koyarak, üzerine tuvaletini yaptı. West, videoyu "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaştı.
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Cadde Yazarları

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