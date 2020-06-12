Aksu’ya havuz şoku

Sezen Aksu’nun, İzmir Karaburun Manal Koyu’ndaki denize sıfır villasında, belediye ekipleri daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan, denize 50 metrelik boru döşendiğini tespit etti. Belediye başkanı İlkay Girgin Erdoğan, hukuksuz faaliyetlere yetkileri dahilinde inceleme yapmak, müdahale etmek, muhatabı kim olursa olsun kanun ve yönetmelikleri uygulamak zorunda olduklarını belirtti.