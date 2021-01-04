Alaçatı’da aşk

Son aylarda sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Çift, iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Alaçatı’daki The Stay Warehouse Oteli’nde kalıyor.

Basın mensupları ve halk tarafından görüntülenmek istemeyen ikilinin, gözlerden uzak olduğu için Alaçatı’yı seçtikleri öğrenildi. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde şarkıcının yeni taşındığı Levent’teki evine gittiği iddia edilmişti.