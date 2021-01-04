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04.01.2021 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Alaçatı’da aşk

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yeni yılı Alaçatı’da karşıladı. Çift, The Stay Warehouse Oteli’nde üç gün tatil yaptı

Alaçatı’da aşk
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Son aylarda sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Çift, iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Alaçatı’daki The Stay Warehouse Oteli’nde kalıyor.
Basın mensupları ve halk tarafından görüntülenmek istemeyen ikilinin, gözlerden uzak olduğu için Alaçatı’yı seçtikleri öğrenildi. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde şarkıcının yeni taşındığı Levent’teki evine gittiği iddia edilmişti.

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