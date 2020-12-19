Ali Baba’nın çiftliğine ziyaret

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, oğulları Efe Alpay’la aile dostları Ali Şen’i Bodrum’daki çiftliğinde ziyaret etti. Keyifli günün ardından Vahapoğlu, Instagram’dan şu notu yayınladı: “Ali Baba’nın çiftliğinde güzel sohbetli, bol hayvanlı, Efe enerjili bir günden... Aile dostumuz Ali Şen’in Bodrum’daki çiftliğine bu kez oğlumuzla gittik. Efe bugün papağan, tavus kuşu gibi hayvanları gördü.”