19.12.2020 - 07:00 |
Ali Baba’nın çiftliğine ziyaret
Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, oğulları Efe Alpay’la aile dostları Ali Şen’i Bodrum’daki çiftliğinde ziyaret etti.
Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, oğulları Efe Alpay’la aile dostları Ali Şen’i Bodrum’daki çiftliğinde ziyaret etti. Keyifli günün ardından Vahapoğlu, Instagram’dan şu notu yayınladı: “Ali Baba’nın çiftliğinde güzel sohbetli, bol hayvanlı, Efe enerjili bir günden... Aile dostumuz Ali Şen’in Bodrum’daki çiftliğine bu kez oğlumuzla gittik. Efe bugün papağan, tavus kuşu gibi hayvanları gördü.”