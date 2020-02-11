‘1917’NİN FRAGMANI ‘AYLA’ FİLMİYLE AYNI

Yıllarca Hollywood yapımlarından çalınma filmlere, yabancı şarkıcıların kliplerini taklide o kadar alıştık ki, tersini duyunca şaşırmamak olanaksız.Yıllarca Hollywood yapımlarından çalınma filmlere, yabancı şarkıcıların kliplerini taklide o kadar alıştık ki, tersini duyunca şaşırmamak olanaksız.‘Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay’ın aradaki benzerliği gözler önüne seren görseller eşliğinde yaptığı şu paylaşıma şaşırdım:“92. Akademi Ödülleri’nin en iddialı yapımı Sam Mendes imzalı ‘1917’ filmi... Alıntı yapmak, esinlenmek ya da denk düşmek... Bir şekilde denk düştü aynı görseller iki güzel filme. Hep mi biz alıntı yapacağız? Biraz da bizden esinlensinler diye düşünüp, küçük bir gurur yapıp, keyfini çıkaralım o zaman.”2017 yapımı ‘Ayla’nın fragmanıyla 2019’un filmi ‘1917’nin fragmanlarını peş peşe izledim. Siyah zeminde aynı karakterle yazılmış full kadraj tarihlerin içinden geçen görüntüler bire bir...‘Ayla’nın iki fragmanında siyah zemindeki Kore Savaşı’nı anlatan 1950 yılının penceresinden geçiyor projeye dair sahneler, Sam Mendes’in filminde ise ‘1917’nin içinde. Tek fark, fragmanlardaki tarihler. Haklarını yemeyeyim iki fragmandaki 1’in yazı karakteri farklı.

GÜLBEN’İN ŞARKISINA YEŞİM SALKIM YORUMU

Gülben Ergen, birçok şarkıcının yeni bir eserini alıp okumak istediği Sezen Aksu imzalı ‘Bu Benim Hayatım’la sürpriz bir çıkış yaptı.Gülben Ergen, birçok şarkıcının yeni bir eserini alıp okumak istediği Sezen Aksu imzalı ‘Bu Benim Hayatım’la sürpriz bir çıkış yaptı.Şarkı için Instagram hesabında, “Hayatını sadece kendi iradesiyle ve kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya karar vermiş bir kadının yol hikayesi” diye yazan Ergen, ‘Bu Benim Hayatım’a kar yağınca bir başka güzelleşen Abant Gölü ve civarında klip çekti.Ergen’in şarkısı ve klibini bazı meslektaşları şu notlarla paylaştı:

Deniz Seki: Bitirdin beni. Bu nasıl güzel bir şarkı. Bu nasıl güzel bir yorum. Çok tebrik ederim. Yolu açık olsun. Ey büyük ozan Sezen, bir kez daha ellerine sağlık, döktürmüşsün yine.

Ayla Çelik: Çok güzel oldu, çok

.Demet Akalın: İnanılmaz şarkıyla dönüşü muhteşem.

Büşra Pekin: Stüdyoda Sezen okuma alırken dinlemiştim, dün gibi. Şimdi yayında, hayırlı olsun.

Mustafa Sandal: Gülben’den muhteşem bir şarkı, muhteşem bir yorum.

Yonca Evcimik: Çok dokundu bu şarkı. Sezen Aksu imzalı yeni Gülben Ergen şarkısı.

Lerzan Mutlu: Pişttt. Güzel olmuş.Derya Uluğ: Offf... Sezen... Sezen... Sezen...

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Fidan Ataselim’in bile tebrik ettiği Ergen’in şarkısı ve klibi için ne yorum yapacağı merak edilenlerden biri Seren Serengil, diğeri Yeşim Salkım’dı.@mucizekur Twitter’da “Gülben Ergen şarkı yapmış. En çok senin yorumunu merak ediyorum” diye sorunca Salkım’ın verdiği yanıt şu oldu: “Sezen bile kurtaramaz.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Sözcükler tek başına insanı kırmaz. İnsanı yaralayan, sözcüklerin arkasına saklanan ikiyüzlülüktür.” (Susanna Tamaro)