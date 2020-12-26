Kısa bir süre önce yazmıştım, her yıl sonunda olduğu gibi 2020’nin ‘en’leri tek tek açıklanmaya başladı diye... Bu kervana son katılanlar YouTube, Spotify ve Muud oldu. YouTube Türkiye’nin genç müzisyenlerden oluşan Top 10 listesinde eskilerden sadece Ziynet Sali girmeyi başardı.



Spotify Türkiye’nin ‘Yılın Şarkıcıları 2020’ listesi müziğin yeni isimlerinden oluştu. Demet Akalın’ın 100’üncü sıradan girebildiği listede Tarkan 33’üncü oldu. Hadise ve Sıla, listeye bile giremedi. Ahmet Kaya’nın 25’inci olduğu listede Müslüm Gürses’in 13’üncü sırada yer alması onların ölümsüz şarkıcılar arasına girdiğinin göstergesi.



Çoğu insanın adlarını ilk kez duyduğu genç şarkıcı ve gruplar arasında Sezen Aksu’nun iki numaraya yerleşmiş olması da sanatçının yazıp, söylediği şarkılarının her kuşak tarafından sevildiğinin kanıtı.



Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud da ‘Yılın en’lerini açıkladı. Berkay’ın ‘İki Hece’si ‘En çok indirilen’ şarkı, Gazapizm’in ‘Hiza’sı ‘En çok dinlenen’ ve ‘En çok indirilen’ albüm, Oğuzhan Koç da ‘En çok dinlenen sanatçı’ listelerinin zirvelerine adlarını yazdırdı.



İki platformun yıllık ‘en çok dinlenenler’ listesi gösteriyor ki, dijital müzik pazarı artık gençlerin elinde... Müziği internetten dinleyen kesimin tercihi ağırlıklı olarak kendileri gibi genç şarkıcı ve gruplar...

YouTube Türkiye Top 10

1. Zehra ‘Cennetten Çiçek’ 174 milyon

2. Reynmen ‘Leila’ 171 milyon

3. Murda&Ezhel ‘Bi Sonraki Hayatımda Gel’ 170 milyon

4. Ece Mumay ‘Galaksi’ 159 milyon

5. Gazapizm ‘Unutulacak Dünler’ 152 milyon

6. Didomido feat. Eglo G ‘Nimet’ 122 milyon

7. Tuğçe Kandemir ‘Kurban Olduğum’ 115 milyon

8. Ziynet Sali ‘Kalbim Tatilde’ 109 milyon

9. Murda ‘Eh Baba’ 90 milyon

10. İkiye On Kala ‘Kafamda Kentsel Dönüşümler’ 84 milyon

Spotify Türkiye Top 10

1. Ezhel

2. Sezen Aksu

3. Murda

4. Sagopa Kajmer

5. Patron

6. Yüzyüzeyken Konuşuruz

7. Zeynep Bastık

8. Emir Can İğrek

9. Gazapizm

10. Dolu Kadehi Ters Tut

Muud-En Çok Dinlenenler

1. Berkay-’İki Hece’

2. Ebru Yaşar-’Kalmam’

3. Zeynep Bastık-‘Uslanmıyor Bu’

4. Zehra-’Cennetten Çiçek’

5. Enes Batur-’Dolunay’

6. Ece Mumay-’Galaksi’

7. Mustafa Sandal&Zeynep Bastık-’Mod’

8. Ziynet Sali-’Kalbim Tatilde’

9. Oğuzhan Koç-’Kendime Sardım’

10. Hande Ünsal-’Daha İyi’

HOLLYWOOD’DA KADININ ADI YOK

Emmy, BAFTA ve Akademi ödüllü 61 yaşındaki İngiliz oyuncu Emma Thompson, erkeklerle kadın oyuncular arasında hemcinslerini kıskanma konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Thompson, “Hollywood erkekleri, kendilerinden çok daha gençlerin filmlerinde oynayıp yıldızının parlamasına izin verirken, kadınlar maalesef bunu yapmıyor” dedi ve ekledi: “Hollywood filmlerinde kadınların layıkıyla temsil edilememesi sorunun yalnızca bir kısmı. Bu ay açıklanan yeni bir rapor, Hollywood’un kamera arkasındaki cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne serdi. Son 20 yılda en çok hasılat yapan filmlerin perde arkasında çalışan kadın sayısında kayda değer bir artış olmadı. 1998’de en çok hasılat yapan filmlerdeki kadın yönetmen, yazar, yönetici yapımcı ve görüntü yönetmenlerinin oranı yüzde 17’ydi, 2019’da bu oran 21’e kadar yükselebildi. 1998’de kadın yönetmenlerin oranı yüzde 9’du, 2019’da yüzde 13’e çıktı, ama son iki yılda hiç artmadı. Kadın sinemacıların oranı aynı dönemde yüzde 4’ten 5’e çıktı.”Emmy, BAFTA ve Akademi ödüllü 61 yaşındaki İngiliz oyuncu Emma Thompson, erkeklerle kadın oyuncular arasında hemcinslerini kıskanma konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Thompson, “Hollywood erkekleri, kendilerinden çok daha gençlerin filmlerinde oynayıp yıldızının parlamasına izin verirken, kadınlar maalesef bunu yapmıyor” dedi ve ekledi: “Hollywood filmlerinde kadınların layıkıyla temsil edilememesi sorunun yalnızca bir kısmı. Bu ay açıklanan yeni bir rapor, Hollywood’un kamera arkasındaki cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne serdi. Son 20 yılda en çok hasılat yapan filmlerin perde arkasında çalışan kadın sayısında kayda değer bir artış olmadı. 1998’de en çok hasılat yapan filmlerdeki kadın yönetmen, yazar, yönetici yapımcı ve görüntü yönetmenlerinin oranı yüzde 17’ydi, 2019’da bu oran 21’e kadar yükselebildi. 1998’de kadın yönetmenlerin oranı yüzde 9’du, 2019’da yüzde 13’e çıktı, ama son iki yılda hiç artmadı. Kadın sinemacıların oranı aynı dönemde yüzde 4’ten 5’e çıktı.”Yıllardır Hollywood’da cinsiyet eşitsizliğine dair bildiğimiz neydi? Başrol oyuncusu da olsalar Hollywood’da kadınlar, erkekler kadar kazanamıyor. Erkek başrol oyuncularıyla kadınların kaşeleri arasında uçurum var. Cinsiyet eşitsizliği meğerse sadece kadın ve erkek başroller arasında değil, daha kitlesel ve derin...

GÜNÜN SÖZÜ

“Hiç kimse yalanı sürdürecek kadar zeki ve hiç kimse bu yalanlara sonsuza dek inanacak kadar aptal değildir.” (Aldous Huxley)