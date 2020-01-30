Büyük umutlarla girdiğimiz yeni yılın ilk ayı, dünya için pek de hayırlı olmadı. Adeta gelen gideni arattı.

Bakar mısınız bir ayda dünyada olup bitenlere?

ABD, Süleymani’yi öldürdü, III. Dünya Savaşı’na ramak kaldı.

İran, Ukrayna yolcu uçağını vurdu, 176 kişi öldü. Filipinler’de volkan patladı.

Avustralya’da orman yangını çıktı, binlerce hayvan telef oldu. Endonezya’da sel...

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, dünyayı tehdit eder hale geldi. Kobe Bryant ile kızı helikopter kazasında öldü.

Elazığ ve Malatya’da deprem oldu. Küba da 7.7 ile sallandı.

‘TERS EV’ DOĞRU YATIRIM!

Yapım aşamasındayken sosyal medyadan paylaştığım Ormanya Doğal Yaşam Parkı girişindeki ‘Ters Ev’ açıldı. Salı günü yürüyüş için Ormanya’ya gittiğimde hava sisli, soğuk ve hafif yağışlıydı. Buna rağmen bilet alıp, içeri giren bayağı meraklı vardı.

‘Ters Ev’e giriş yetişkinler 15 TL, 18 yaş altındakiler 10 TL, üç yaşına kadar ücretsizmiş.

Ormanya gibi, içinde çocuk hayvanat bahçesi olan her yaştan on binlerce insanın ziyaret ettiği bir yerin girişine kafe, restoran ve insanlar sosyal medyadan paylaşsın diye ‘Ters Ev’ yapmak, kârlı bir yatırım. Meraklı insanlardan kişi başı 10-15 TL para al ve internete bedava reklamını yaptır. Bizde bu sosyal medya tutkusu olduğu sürece ‘Ters Ev’i yapanlar, bir yılda yatırdığı parayı kazanır.

Etrafı tel örgüyle kaplı ‘Ters Ev’in dışarıdan para vermeden görüntüsünü almak mümkün, ama biletle girilen, içeride çekilen fotoğraf ve video’nun havası yok onda.

MURATHAN MUNGAN SÜRPRİZİ

Yazar ve şair Murathan Mungan’ın, 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı proje bitti. ‘Murathan Mungan 2020 Model’ adlı çalışma, 7 Şubat’ta satışa çıkacak. Çifte CD’de, sözlerini Mungan’ın yazdığı 26 şarkıcı ve grubun yorumladığı şarkılar olacak. Pasaj&Garaj Müzik’ten çıkacak her albümde, 13 parça yer alacak.

‘Kehribar Sarı’ adlı albümün repertuvarı ve yorumcuları:

- Nazan Öncel: Bir Bilsem, Ah Bir Bilsem

- Mehmet Erdem: Senin Çekip Gitmelerin

- Jehan Babur: Kırılgan

- Zuhal Olcay: Dargın Bir Bahar

- Çamur: Aşk Bin Defa

- Gaye Su Akyol: Kalp Tamircisi Kadın

- Can Algeç: Sert Adam

- Nükhet Duru: Aşk Bu

- Çağatay Akman: Otel Odaları

- Bora Duran: Saklarım

- Six Pack: Ezber

- Nuri Harun Ateş: Ters Orantı

- Sema Moritz: Kahramanlık Tangosu

‘Gri Pembe’ adlı albümün yorumcuları ve şarkıcıları:

- Hande Mehan: Pencerelerde

- Ozan Anlaş: O Benden Önce

- Zeynep Casalini: Bana Yarın Sor

- Teoman: Yaz Yanığı

- Şebnem Ferah: Aşktan Nasıl Gidilir

- Koray Candemir: Güz Defteri

- Kalben: Ben Uyurken Tut Beni

- Batu Akdeniz: Zalime Kolay

- Cem Adrian: Eskidendi, Çok Eskiden

- Derya Köroğlu: Böyle de Güzeliz

- Aylin Aslım&Ah! Kosmos: Geçiyorum

- Jabbar&Deeperise: Yanımdan Geçip Gidiyorsun

- Ozbi&Murathan Mungan: Gecenin Eldiveni

‘BÜYÜK BİR USTAYI İZLEYİN, İZLETTİRİN’

Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan gibi ustaların sahne aldığı ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyununun prömiyerine davetliydim. İstanbul dışındaydım, o yüzden Alejandro Casona’nın yazdığı, Nedim Saban’ın uyarlayıp, yönettiği Nevra Serezli’nin tiyatroya döndüğü oyunu izleyemedim.

Prömiyere giden Behzat Uygur’un yaptığı, tiyatro dünyasında sıkça rastlanan bir şey değildi, o yüzden önemsedim.

Uygur, oyundan sonra “Gidin bir büyük ustayı izleyin, izlettirin. Tüm kadroyu, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili Nedim

Saban, sezonlara yeni bir imza attın” dedi.

Tekin Deniz’in, “Tiyatrocunun tiyatrocuyu tebrik ettiğini görmek... 1970’li yıllarda Nejat Uygur, Altan Erbulak’ı tebrik etmişti” yorumuna Uygur, şu karşılığı verdi: “Ustalar sadece sahneyi öğretmez.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadınlardır derdim.” (Cemal Süreya)