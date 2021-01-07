ACUN ILICALI VE EXXEN KARŞITLARI

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak 2021’de abonelerine “Merhaba” diyen dijital platformu hakkında, günler öncesinden başlatılan karalama kampanyası Exxen yayına geçince adeta pik yaptı.

Exxen’in aylık abonelik bedelini mi yüksek buldunuz?

Exxen’in içeriği mi çekmedi sizi?

“Düne kadar YouTube’da bedava izlediklerim için şimdi niye para vereyim?” mi diyorsunuz?

Exxen’e abone olmak istiyorsunuz, dijital platformun yazılımı uğraştırıyor mu sizi?

Çözümü çok basit:

Exxen’e abone olmazsınız.

Abone oldunuz, ama içerik umduğunuz gibi çıkmadı?

O zaman da “Hadi bana eyvallah” dersiniz.

Digiturk, Netflix ve Amazon Prime Video abonesiyim, ama Exxen’e henüz üye olmadım. Çünkü içeriği henüz cezbetmedi beni...

Kimse kimseyi zorla hiçbir platforma abone etmediği Türkiye’de Exxen hakkındaki bu karalama kampanyası niye? Acun Ilıcalı’nın, ‘Sihirli Annem’ dizisini yeniden çekme gerekçesini açıklarken dediği neydi?

“Melisa ile kahvaltıdaydık, baktım ‘Sihirli Annem’i seyrediyor. ‘Sihirli Annem’ eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor, ben de madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım dedim.”

‘Sihirli Annem’ 2003’te başlayıp, 2012’de biten, dönemin başarılı senaristlerinden Gamze Özer’in yazdığı, Süreç Film’in çektiği fantastik bir çocuk dizisi...

Ilıcalı’nın kızı Melisa, ‘Sihirli Annem’ başladıktan 10, bittikten bir yıl sonra dünyaya gelen Z kuşağından bir çocuk...

Ilıcalı, ‘Sihirli Annem’in yeni versiyonunu Melisa’nın mensubu olduğu Z kuşağı yani ‘ergen’ler için çekti. Twitter’da dizi aleyhinde yazılanların profillerine baktım -kullandıkları fotoğraflar gerçekse- büyüdükleri halde içlerindeki Chucky’den (Çaki) kurtulamayan ‘yetişkin’ler!

CEM YILMAZ PAYLAŞTI İNSANLAR NELER YAZDI?

Cem Yılmaz, hiçbir şey yazmadan Twitter hesabından sadece bir fotoğraf paylaştı.

Sanatçının bu fotoğrafı paylaşırken amacı neydi bilmiyorum, ama bilgisayar kullanan birçok insan gibi ben de bu görseli tanıyorum.

Windows’un klasik masa üstü fotoğrafıydı paylaştığı...

Bu satırları yazdığımda 13 saat olmuştu o bu görseli paylaşalı...

İster inanın ister inanmayın bu süre içinde altına binlerce insan yorum yazdı...

Gökyüzündeki bulutlardan bir kısmını işaretleyip illuminati gözleri ve sembolü vurgusu yapan mı ararsın, Bill Gates’e bağlayanlar mı?

“Cem Bey, bu mesajla Covid-19 virüsünün Bill Gates tarafından tasarlanmış olduğunu mu ima ettin?”

“Ne paylaştı Cem Yılmaz? Windows kapak resmi. Windows kimin? Bill Gates’in. Heee demek ki oyun büyük.”

Defalarca “Çok saçma” deyip, reddetmesine rağmen illuminati örgütü üyesi olduğu iddialarından kurtulamayan ve “Sosyal medyadan anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” diye dert yanan Cem Yılmaz, bu tweet’ten komedi filmi çıkaracak kadar malzeme elde etti.

KORONAVİRÜSÜN BİLİNEN TEK FAYDASI!

Mart 2020’den bu yana hepimizi canından bezdiren koronavirüs pandemisinin sonunda bir faydasını gördük.

Diyeceksiniz ki, “Nedir o?”

Türkiye genelinde hırsızlık vakaları ilk kez azaldı.

2019’da günde ortalama 172 evin soyulduğu Türkiye’de pandemi nedeniyle insanlar dışarı çıkmadığından bu sayı 2020’de 158’e indi. 2019’da soyulan ev sayısı 62 bin 683’tü, 2020’de 57 bin 830...

Pandemi yılında soyulan ev sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9.22’lik azalmaya karşın, evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında da artış söz konusu. 2019’da 100 hırsızlık

olayından 35.4’ü aydınlanırken 2020’de bu oran yüzde 38’e yükseldi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.” (Yunus Emre)