ADNAN OKTAR’CILAR BENİ ŞİKAYET ETMİŞ!

Pazartesi sabahı mail kutumu açınca öğrendim pazar günkü Milliyet’teki ‘Adnan Oktar’ı Bekleyen Son’ başlıklı yazımla ilgili milliyet.com.tr’nin Twitter’daki paylaşımını retweet (RT) ettiğim için Adnan Oktar’cıların beni şikayet ettiğini...

Bu e-posta Adnan Oktar organize suç örgütünün sadece hapiste yatanları değil; dışarıda kalanların da aleyhlerinde konuşan ve yazanları susturmak için neler yaptıklarını göstermekle yetinmeyip, bazılarının yok saydığı bir gerçeği de ortaya koydu.

RTÜK, kanun gereği Twitter’ı Türkiye’de temsilcilik açıp, Türk yasalarını tanımaya davet edince, “Twitter’a sansür geliyor” diye yaygara koparanlar, e-postama gelen yazıda bakın ne diyor?

“Twitter, NetzDG Kanunu (Basın, İnternet ve Sosyal Medya Kanunu) şikayet akışı yoluyla Almanya’da bulunan kişiler tarafından şikayet edilen kullanıcılara Alman yasaları gereği bu konuda bildirim sağlamakla yükümlüdür.”

Dikkat ettiniz değil mi?

“Twitter kuralları” demiyor, “Alman yasaları gereği” diyor.

Silivri’de görülen davada savcılık mütalaasında Adnan Oktar’a istediği cezayla ilgili yazım üzerine beni Twitter’a şikayet eden kişi amacına ulaşabildi mi?

Hayır...

Çünkü milliyet.com.tr’nin Twitter’da anons ettiği yazımda ne hakaret var ne de iftira... İddianamede olanları ve istenen cezaları yazdım.

Öyle olmasa Twitter, “Şikayet edilen içeriği inceledik ve Twitter kurallarına veya Alman yasalarına göre kaldırılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaştık. Bu yüzden bahse konu şikayetin sonucunda herhangi bir eylemde bulunmadık” diye yazar mıydı?

Teşekkürler Twitter, geçmiş olsun Adnan Oktar’cılar! Bu hamleniz de boşa çıktı. Yine susturamadınız beni...

İREM DERİCİ, VİRÜSÜ DİZİ SETİNDE KAPTI

Koronavirüse yakalananlardaki artış öyle böyle değil... Sadece benim tanıdıklarım arasında aynı gün içinde testi pozitif çıkanların sayısı sekizdi. Geçmiş olsun dileklerimi iletip, acil şifa dilediklerim arasında Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yeni şarkısı ‘Senin Hastan’ eşliğinde duyuran İrem Derici de vardı.

Şarkıcı, koronavirüsü konuk oyuncu olduğu dizinin setinde kaptığını belirterek şunları söyledi:

“Virüsü ‘Menajerimi

Ara’nın setinde kaptım. Çünkü sette üç kişide çıkmış. Başroldeki genç kadınla çok yakın sahneler çektik, üç gün üst üste. Virüsü oradan aldım, ama bana bir şey olmaz. Zaten hafif atlatıyorum koronayı.”

CİNSİYETSİZ ÖDÜLE TEPKİ FESTİVALİ İPTAL ETTİRDİ

Berlin Film Festivali’nden sonra Malatya Uluslararası Film Festivali’nin cinsiyet ayrımına son vermek için kadın-erkek ayrımı yapmadan ‘En İyi Oyuncu Ödülü’ verme kararı, hayata geçemeden hayal oldu.

Çünkü ‘cinsiyetsiz ödül’ü ‘Malatya ve Malatyalı’ya hakaret’ sayanlar karara tepki gösterdi.

Yerel medya ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi, 1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin iptal edildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamadaki gerekçelere bakar mısınız?

“İyi niyetle çıkılan bu yolda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak.”

“...Pandemi dönemi gereksinimleri de dikkate alınarak.”

Açıkladıkları ‘cinsiyetsiz ödül’ kararının arkasında duramayan Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin dokuz aydır hayatımızı allak bullak eden pandemiyi yeni bir gelişmeymişçesine iptalin gerekçeleri arasına sokması şaka gibi...

GÜNÜN SÖZÜ

“Şahsınıza karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanları altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın.” (Neşet Ertaş)