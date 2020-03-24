ADRESİ BİLE ‘YALAN DOLAN MAHALLESİ’

İnsanlardaki koronavirüs korkusunu fırsat bilip, haksız kazanç elde etmek isteyenlerin ünlüleri kullanarak ‘virüse karşı etkili’ diye tanıttığı vitamin No-Attack’ın her şeyi yalan çıktı.

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Seda Akgül, Demet Şener, Ebru Akel, Gizem Hatipoğlu ve Perihan Savaş’ın sosyal medyalarında ‘koronavirüsten bile koruduğu’ iddiasıyla tanıttığı vitamin için bakanlıklara şikayet yağdı.

Başlatılan soruşturmadan ortaya çıkanlara bakar mısınız?

İnsanlara güven vermek için ‘tüm eczanelerde’ yalanıyla pazarlanan No-Attack’ın Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izni yok.

Uzman Doktor Eda Albayrak’ın fotoğrafını Pharmacy Program Ana Bilim Dalı Başkanı Op. Dr. Jessica Porghuca diye kullanıp, afiş yapan sahtekârların verdiği web sitesinin Google’da kaydı yok. Şirketin adresi de ‘Yalan Dolan Mahallesi’...

Hal böyleyken dokuz ünlünün birkaç bin TL uğruna bu sahtekârlığın bir parçası olması, akıl alır gibi değil. Çünkü çoğu No-Attack’tan gelecek paraya ihtiyacı olmayan isimler...

ALKIŞLAR EZGİ MOLA VE RıHANNA’YA

Koronavirüs salgınından sonra sosyal medyasından “Bir iyilik hareketi başlatalım” çağrıları yapan Ezgi Mola, sonunda elini taşın altına koydu.

Bu vesileyle öğrendik ki Mola, genç yaşına rağmen oyunculuktan kazandıklarını har vurup harman savurmadı, geleceğini düşünüp, gayrimenkule yatırdı. “İki kiracım var. İkisine de mesaj yolladım, nisan ayında kira almayacağım” diyen Mola, imkanı olanları da benzer adımlar atmaya davet etti.

Rihanna ise ABD’deki gıda bankalarına yardım, dünyanın dört bir yanına ilk müdahale ekipmanı ve malzeme temin etmesi için Clara Lionel Vakfı’na 5 milyon dolar bağışladı.

EVDE KARANTİNADAKİ ÜNLÜLERİN YAYINLARI

Koronavirüs nedeniyle evinde kalan ünlülerden kimi canlı yayınlarla buluşuyor sevenleriyle, kimi çektiği video’larla…

Lerzan Mutlu, Instagram hesabından başlattığı canlı yayına, Alişan ve Buse Varol’u da dahil etti.

Sıla Gençoğlu’nun canlı yayınına baktığımda 30 bin kişi izliyordu. Yayında donmalar başlayınca takipçileri, “Kalp atmayın, yorum yazmayın, yayını dondurmayın” uyarılarına başladı. Sıla’nın canlı yayınını izleyen sayısı 26 bin civarındaydı. Sıla’ya deli gibi yorum yağıyordu.

Aynı anda Kaan Sekban’ın canlı yayını vardı. Baktığımda bir doktoru canlı yayına almanın peşindeydi.

Madonna farkı

Bu süreçte en ilginç paylaşımlardan birini Madonna yaptı. Çoğu ünlü, şarkıcılık sevdasını anlatırken şöyle der:

“Küçükken annemin rujlarını sürer, elime aldığım bir şeyi mikrofon yerine koyar, aynanın karşısına geçip, şarkı söylerdim.” Madonna, bu olaya gönderme yapmak için olsa gerek, saç fırçasını mikrofon yerine koyup, kamera karşısında şarkı söylediği video’yu Instagram’ına yükledi.

Rap söylediler

Eşi Tom Hanks ile birlikte gittikleri Avustralya’da kaptıkları koronavirüsü atlatan oyuncu Rita Wilson, rap yeteneğini sergilediği video’yu “Yaşasın hip hop!” diyerek paylaştı.

İrem Derici de Rita Wilson gibi rap söyledi. Derici, Ezhel’in ‘Yemin olsun’ şarkısının “Git evine mandalina soy” bölümünü söyleyip, sosyal medyasına koydu.

TRT HABER EKİBİNİ HIRSIZ SANAN KOMŞU

TRT Haber’den muhabir Deniz Aslan, koronavirüs salgını yüzünden sokağa çıkması yasaklananlarla röportaj yapmak için gittikleri bir apartmanda başına gelenleri şöyle anlattı:

“Ekip arkadaşlarımla yaşlıların ev hallerini haber yapmaya bir apartmana gittik. Çok tatlı bir çiftin evinde röportaj yapıyorduk ki, kapıya polisler geldi. Komşulardan biri haberci kılığında evi soymaya geldiğimizi düşünerek 155’i aramış. Komşuluk ölmedi.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayattan aldığım en büyük ders; sevgisiyle karşında sapasağlam duramayan birine, asla yaslanmayacaksın.” (Can Yücel)